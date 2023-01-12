【珠寶股】六福上季同店銷售按年跌10%　受累金價回升及內地疫情

▲ 六福上季同店銷售按年跌10% 受累金價回升及內地疫情

六福 （00590） 公布截至去年12月底止第三財季，由於金價回升及內地疫情嚴重，整體同店銷售按年跌10%，其中，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌5%及21%。儘管宏觀經濟及零售氣氛仍存在不確定性，隨港澳與內地逐步有序通關，預期通關後 將為各地市場帶來正面影響，加上受惠於第四財季的低基數效應，集團期望其同店銷售增長於今財年能維持正增長。

港澳市場方面，上季零售收入跌6%，同店銷售跌8%，當中黃金產品及定價首飾產品分別跌1%及23%，主因澳門期內同店銷售大跌45%。然而，六福指，，香港同店銷售增長達13%，但較第二財季的70%大幅放緩，主因因為金價於11月初重回升軌，令黃金產品同店銷售增長放緩至19%。

內地由於疫情升溫，加上金價回升，內地自營店整體同店銷售增長於上季的跌幅擴大至35%，黃金產品跌33%，定價首飾產品則跌38%。品牌店的同店銷售亦下跌29%，黃金產品及定價首飾產品分別下跌26%及35%。內地整體零售銷售收入按年跌18%，電子商務業務銷售金額則跌2%。

截至去年12月底止，集團在全球有3072間店，淨增106間。「六福」店舖有2920間，有2775間品牌店位於內地，而「六福」自營店有141間，包括內地有72間、香港有44間、澳門有16間。

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編輯：袁諾曦