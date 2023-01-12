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【新春優惠】華懋商場 送出總值高達港幣200萬元！ 每日豪送原廠14 Pro

理財智慧 19:01 2023/01/12

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近日防疫措施進一步放寬，為慶祝首階段通關及迎接兔年，華懋集團推出「新春福兔 人人有禮大獎賞」活動，活動獎賞總值高達港幣200萬元！活動將於集團旗下五大商場包括：如心廣場、翩滙坊、好運中心、粉嶺名都商場及上水名都商場，以及由集團負責管理及營運的中環街市舉行。
 

有獎遊戲 贏IPhone 14 Pro 
 

另外，「新春福兔人人有禮大獎賞」於由2023年1月尾起一連16日舉行，活動獎賞總值逾港幣200萬元，每日更會送出最新款原廠14 Pro 256 GB (價值HK$9,399) 乙部，共6部！即日單一電子消費滿200元或以上，即可參加「新春福兔幸運輪  人人有禮大獎賞」有獎遊戲一次。於推廣期內，消費滿400元可參加2次有獎遊戲機會，如此類推，每套有效單據可參加最多5次有獎遊戲機會。

【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢

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推廣期內，用戶每完成1個活動任務，可獲得1次「跳一跳」步數。用戶累計完成3次「跳一跳」步數，可獲得第一次抽獎機會；累計完成8次「跳一跳」步數，可獲得第二次抽獎機會；累計完成12次「跳一跳」步數，可獲得第三次抽獎機會。推廣期內，每一位用戶最多可獲得三次抽獎機會。記得廣邀親朋戚友一齊挑戰任務，贏取抽獎機會，準備過一個豐足新年。用戶可在WeChat Pay HK「好運兔兔不絕 大抽獎」活動頁面查看中獎情況。

【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?

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撰文 : 陳玉蓮

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