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【清酒新世界@iM網欄】秋田縣小玉釀造 太平山．一

名人薈萃 07:00 2023/01/14

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看看標題，不是大家一般所想位於香港的太平山，而是日本小玉釀造株式會社的其中一個清酒品牌「太平山」，酒名源自秋田縣的靈峰—太平山。通常大家看見秋田多數會聯想起秋田犬，我覺得小玉釀造株式會社的現任社長小玉 真一郎先生本人很可愛，每次見到他也有隨身攜帶一個秋田犬的玩偶，但除了秋田犬以外，這個地方其實最特別的就是當地的大自然環境，還有源源不絕的溫泉巡禮，以及有很多像京都一樣的古時建築街道，是一個很值得旅遊的地方，所以有機會到秋田縣旅遊時，千萬不要只想着尋找秋田犬，不然就會喪失了欣賞大自然的機會！

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

是時候入正題介紹一下這個富有歷史文化的酒造，小玉釀造株式會社創立於明治12年即1879年，當時創始人小玉久米之助以釀造味噌、醬油起家，在之後的1907年才以商業形式改為公司管理形式運作至今，並在1908年開設秋田分店，成為了秋田縣代表性的醬油和味噌釀造商。在1913年，小玉釀造株式會社開始釀造清酒並推出名為「太平山」的清酒品牌，而太平山在推出後，便受到各界名人在內的眾多粉絲喜愛，並於1933年推出了日本第一款冷用酒「玲琅太平山」，此酒在1999年的全国酒類品評會中獲得的第一名，作為秋田縣的代表酒而聞名全日本。

    點擊圖片放大

小玉釀造株式會社製作傳統的日本發酵食品，如清酒、味噌和醬油等，釀酒師們繼承了利用微生物力量的技術將大米、大豆和小麥等材料，轉化為芳香可口的清酒和食品，加上會社所在地擁有良好的原料、水源、氣候，因此能夠製作出優異的食品，有關食品不僅在日本而且在海外也受到消費者的喜愛。此外，會社一直致力改良傳統技術，令他們的產品不論清酒或味噌、醬油能夠讓更多人的飯菜更加豐富和美味，吃出幸福的天地，這也是小玉釀造株式會社第五代社長 小玉 真一郎先生所期望的。

  • 小玉釀造株式會社
  • 地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1
  • 電話：018-877-2100
  • 官網：https://www.kodamajozo.co.jp

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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