Selena Gomez傳與碧咸大仔夫婦同居 被質疑太親密

碧咸大仔Brooklyn夫婦近月與美國樂壇小天后Selena Gomez，早前一同出外度假。有指Brooklyn夫婦早前打算換大屋，Selena力邀兩人到其豪宅居住，三人據報正同居。不過網民對消息感到震驚，更質疑Selena與Brooklyn夫婦會否過於親密。

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Brooklyn新年時與妻子Nicola Peltz到墨西哥度假，Selena也有同行。Selena早前更在社交媒體Instagram，貼出她與兩名好友在游艇上玩的合照。

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只見三人親密地依偎在一起，Selena在照片下方附文形容他們是「三人行」（throuple），又加上「永遠多一個」（#foreverplusone）的主題標籤。

外媒引述消息人士指，Brooklyn夫婦去年嫌洛杉磯愛巢不夠並放售，一直物色新居。

Selena其後就建議兩人搬入其豪宅，Brooklyn夫婦也覺得趁年輕和好友一起居住的主意很好，就欣然同意。

Brooklyn夫婦與Selena相處融洽如一個小家庭，Nicola據報曾戲稱Selena為其「好姐妹」（sister wives），而Brooklyn則笑稱Selena為「Ms Gomez Peltz」。

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有Selena的粉絲在Twitter發文，開玩笑指偶像與Brooklyn夫婦相處的時間實在太多，很難令人不懷疑她所說的「三人行」是真話抑或玩笑。

也有網民曾指Selena與Brooklyn夫婦合照時，行為過於親密。

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責任編輯：鄭錦玲