美國火車鄉郊滯留37小時 乘客誤以為被綁架報警（有片）

美國鐵路公司一列火車因偏離軌道，在南卡羅萊納州鄉郊滯留長達37小時，情況嚇怕車上一眾乘客。更有乘客誤以為被挾持而報警求助，有網上流傳影片顯示車上工作人員曾廣播，澄清火車未有遇上綁架。

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美國鐵路公司（Amtrak）的一趟火車於當地時間周一（9日）下午5時（香港時間10日早上6時），離開弗吉尼亞州（Virginia），原定當地周二上午10時（香港時間夜晚11時）抵達佛羅里達州奧蘭多（Orlando）。

但由於有車輛撞到載貨列車導致路軌受阻，該趟火車被迫更改路線。

BREAKING: A travel nightmare is unfolding right now on Amtrak. Passengers on the Auto Train have been stuck on board for 29+ hours, currently sitting in the woods in rural South Carolina. Passengers called the local police saying they&rsquo;re being held hostage.<br /> LISTEN: pic.twitter.com/Jog4PHYT7G — Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 11, 2023

美國鐵路公司表示，由於火車偏離原定路線，導致嚴重延誤，並曾在南卡羅萊納州（South Carolina）停下，等候新的車組人員到來。儘管美國鐵路公司已向乘客屆時情況，但網上流傳影片顯示，仍有乘客報警求助。

美國鐵路公司表示，火車偏離原定路線導致嚴重延誤，並曾在南卡羅萊納州（South Carolina）停下等候新車組人員上車。儘管公司已向乘客解釋情況，但網上流傳影片顯示仍有乘客報警求助。

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影片公開當時工作人員廣播內容，指希望對已報警人士澄清，工作人員不會扣留乘客作為人質。當局會向乘客提供所有掌握的資訊，對帶來的不便深感抱歉。據悉，該廣播是在列車延誤29小時後播出。

據報當時車上一共有563名乘客，眾人最終於周三（11日）上午抵達佛羅里達州。美國鐵路公司發表聲明指，職員有定期向乘客提供最新資訊，及提供餐點、零食包及飲品。

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責任編輯：李俊儀