美國火車鄉郊滯留37小時 乘客誤以為被綁架報警（有片）

美國鐵路公司一列火車因偏離軌道,在南卡羅萊納州鄉郊滯留長達37小時,情況嚇怕車上一眾乘客。更有乘客誤以為被挾持而報警求助,有網上流傳影片顯示車上工作人員曾廣播,澄清火車未有遇上綁架。

美國鐵路公司(Amtrak)的一趟火車於當地時間周一(9日)下午5時(香港時間10日早上6時),離開弗吉尼亞州(Virginia),原定當地周二上午10時(香港時間夜晚11時)抵達佛羅里達州奧蘭多(Orlando)。

但由於有車輛撞到載貨列車導致路軌受阻,該趟火車被迫更改路線。