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【科技趨勢】Bill Gates：Web3、元宇宙不及AI般富革命性

環球政經 18:57 2023/01/12

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近年Ｗeb3、元宇宙等概念成科技熱話，有人認為是大勢所趨，也有人認為只是噱頭，不過對於比爾蓋茲（Bill Gates）而言，他對於Web3和元宇宙未有太大興趣，但認為人工智能（artificial intelligence, AI）非常具革命性。

Bill Gates出席論壇Reddit的年度活動Ask Me Anything，有Reddit用戶問他，約2000年時曾說過「大眾遠遠高估了互聯網5年後的情況，而大大低估了10 年後的樣子。」，而現在又是否有任何巨大的技術轉變，處於類似當年的情況。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

他回應稱：「我不認為Web3有那麼重要，或者元宇宙很有開創性，但AI相當具革命性。」（"AI is the big one. I don't think Web3 was that big or that metaverse stuff alone was revolutionary but AI is quite revolutionary."）

Bill Gates似乎特別熱衷於「生成式AI」，即可以創造內容的人工智能。他表示，AI的發展速度令他印象深刻，又認為它們將產生巨大影響。

【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點  另列6股為首選【見下頁

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另外他更高度評價最近頗為流行的ChatGPT平永台，稱其能讓他窺見未來，整個方法和創新速度都令他印象深刻。（"It gives a glimpse of what is to come. I am impressed with this whole approach and the rate of innovation,"）

ChatGPT是由OpenAI開發的文字生成人工智能模型，ChatGPT可以模仿人類說話模式與人對話。現時微軟（Microsoft）為OpenAI的大股東，佔49%股權，為應對人工智能聊天機械人的發展，有消息指Microsoft將再向OpenAI注資100億美元。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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撰文 : 陳楚琨

元宇宙 Meta 比爾蓋茨 科技熱話 人工智能 Microsoft 機械人 美元

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