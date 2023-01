【科技趨勢】Bill Gates：Web3、元宇宙不及AI般富革命性

近年Web3、元宇宙等概念成科技熱話,有人認為是大勢所趨,也有人認為只是噱頭,不過對於比爾蓋茲(Bill Gates)而言,他對於Web3和元宇宙未有太大興趣,但認為人工智能(artificial intelligence, AI)非常具革命性。

Bill Gates出席論壇Reddit的年度活動Ask Me Anything,有Reddit用戶問他,約2000年時曾說過「大眾遠遠高估了互聯網5年後的情況,而大大低估了10 年後的樣子。」,而現在又是否有任何巨大的技術轉變,處於類似當年的情況。

他回應稱:「我不認為Web3有那麼重要,或者元宇宙很有開創性,但AI相當具革命性。」("AI is the big one. I don't think Web3 was that big or that metaverse stuff alone was revolutionary but AI is quite revolutionary.")

Bill Gates似乎特別熱衷於「生成式AI」,即可以創造內容的人工智能。他表示,AI的發展速度令他印象深刻,又認為它們將產生巨大影響。

另外他更高度評價最近頗為流行的ChatGPT平永台,稱其能讓他窺見未來,整個方法和創新速度都令他印象深刻。("It gives a glimpse of what is to come. I am impressed with this whole approach and the rate of innovation,")

ChatGPT是由OpenAI開發的文字生成人工智能模型,ChatGPT可以模仿人類說話模式與人對話。現時微軟(Microsoft)為OpenAI的大股東,佔49%股權,為應對人工智能聊天機械人的發展,有消息指Microsoft將再向OpenAI注資100億美元。

