▲ 【建築股】盈滙企業：廉署上周搜觀塘辦公室查賄賂 大股東楊永燊被捕、即日起辭任主席

建築股盈滙企業 （02195） 發公告指，廉政公署上周三（4日）搜查其觀塘辦公室，取得部分文件及記錄，以調查有關建築工程涉嫌賄賂案件，大股東楊永燊同日被廉政公署拘捕，但已於上周四（5日）獲准保釋，公司周五（13日）復牌。

盈滙企業指，目前廉署無就有關調查的任何罪行對公司 、任何董事或楊永燊在內管理層成員，作出指控，公司正尋求法律意見。盈滙企業提到，楊永燊已辭任執行董事兼董事會主席，自周四（1月12日）起生效。公告引述楊永燊指，鑑於調查仍在進行中，辭任將符合公司最佳利益，並可讓他投放更多時間處理個人事務。

盈滙企業特別提到，考慮到1）迄今集團的在建項目於揭露調查後並無工程暫停；2）儘管楊永燊辭任董事會，集團仍由一支管理人員團隊經營，且該團隊將繼續如常持續經營及管理集團業務；及3）根據最新公開可得資料，董事會並不知悉有任何情況顯示現有主要客戶的業務營運於揭露調查後出現任何重大不利影響，故董事會認為，調查對集團的財務狀況、業務或營運並無任何重大不利影響。

不過，盈滙企業稱，由於調查仍在進行中，董事會現階段無法對調查發表任何意見或猜測，公司將繼續監察事件，並適時刊發進一步公佈任何重大發展及其對本集團的影響。

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記者：李哲毅