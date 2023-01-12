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【大行看法】滙豐研究：中資科網股或有25%盈利上調空間　偏好騰訊阿里　騰訊目標價升16%至440元

股市 18:12 2023/01/12

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滙豐研究：中資科技股或有25%盈利上調空間　偏好騰訊阿里　騰訊目標價升16%至440元

自中資科網股大升後，滙豐研究表示，部份客戶憂慮行業基本面尚未改善而變得緊張，但該行看好評級為「買入」的股票，（1）現時估值是較5年均值低25%交易，（2）據過去盈利上行周期，行業盈利增長可升最多25%，但過去數年監管及競爭的變化可能會限制估值及盈利上修空間。

滙豐研究指，由於基本面較預期滯後，該行相信後市將會更波動，故建議投資者專注於企業具有（1）更好地捕捉增長或有上行驚喜、（2）維持強勁的現金流、（3）關注股東回報。

該行偏好阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） ，因兩股盈利或將上升，而阿里的估值折讓最多。該行對阿里巴巴美股的目標價為140美元，騰訊目標價則由379.08元上調至440元，主因憧憬騰訊遊戲業務前景改善，上調今年本地遊戲收入增長預測至5%，國際遊戲收入則上調至增長10%。

其他給予「買入」評級的份股，包括京東美股（美：JD）、拼多多（美：PDD）、網易美股（美：NTES）、快手 （01024） 、美團 （03690） 及百度美股（美：BIDU）。其中，滙豐研究將快手的目標價由80元調升至90元，美團的目標價亦由220元略升至225元。

花旗劉顯達：上半年港股上升空間多於下半年，料年底恒指見25000點，看【下一頁】

至於其他關注因素為，1）監管鬆綁：內地重新批出遊戲版號利好遊戲行業，在金融科技上，雖然螞蟻集團上市時間未明，但螞蟻消費金融增資獲批將利好阿里巴巴。2）海外：部份騰訊及網易的遊戲將於今明兩年推出，而阿里巴巴在海外電商業務也預期做得更好。

3）新產品及科技：騰訊視頻號可捕捉信息流廣告帶來的收入，而騰訊及阿里在SaaS及PaaS的收入將持續改善。4）競爭：美團在短視頻平台面對更多競爭，相反在電商方面的競爭壓力或較細。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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【大行看法】渣打梁振輝：料市場本季續炒通關概念　利好互聯網消費股

編輯：袁諾曦

美股 港股 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 京東（美：JD）
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