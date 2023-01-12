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【著數優惠】yuu 推兔年限量版利是封 一刮即賞網購優惠 16/1推用積分派利是功能

理財智慧 18:30 2023/01/12

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農曆新年將至，各大商戶也推出優惠。其中會員獎賞計劃yuu推出兔年限量版利是封 ，只要刮去利是封背面銀色部份，即可領取惠康 / Market Place、萬寧或 7-Eleven 優惠碼，於 yuu App 內的 yuu-to-me 網購輸入指定優惠碼即享著數。
 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

自 2020 年推出以來，yuu 集會員獎賞計劃及電商平台於一身，現時已經坐擁超過400萬名會員，今年更首次推出 yuu 新年利是封，邀請到屢獲國際設計獎項的香港團隊 THE CABINET 及領軍人物 Malou Ko 設計 2 款兔年全新限量版好打耳利是封。

    點擊圖片放大
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好打耳利是封告別傳統平口利是設計，利是打開之後有如飛躍中的兔仔。每個 yuu 兔年限量版好打耳利是封背後都有驚喜，只要刮去利是封背面銀色部份，即可領取惠康 / Market Place、萬寧或 7-Eleven 優惠碼，於 yuu App 內的 yuu-to-me 網購輸入指定優惠碼即享著數。

yuu 兔年限量版利是封一刮即賞 yuu to me 網購優惠包括：
．網購惠康 / Market Place 產品滿$500 減$30
．萬寧滿$500 減$30
．7-Eleven 滿$120 減 $10

凡於任可一間 Market Place 消費滿800元，可即場免費獲得限量版利是封乙套(一套兩款共 6
個) ，先到先得，送完即止。
推廣日期：即日起至 2023 年 1 月 21 日
 

Sanrio迷必睇 12/1到7-Eleven買新年禮盒/指定零食 滿$188 即送大口仔/Hello Kitty焗盤，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
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    +9

於年廿五（1 月 16 日）起，yuu 更會推出全新送禮功能，以電子利是方式，讓大家可跟親朋戚友互送 yuu 獎賞。
由 1 月 16 至 31 日，yuu 為大家精選惠康、Market Place、 萬寧、 7-Eleven 、 美心西餅、Pizza Hut 及 IKEA 窩心拜年好禮，只要於 yuu App 以積分換領獎賞後，便可立即轉贈給其他 yuu 會員，還可以寫上祝福字句。


香港熱門應用程式 yuu集會員獎賞計劃及電商平台於一身，自 2020年成立以來，yuu 在一個數碼平台上涵蓋香港受歡迎的品牌，包括惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven、宜家 家居、肯德基、必勝客、PHD、美心集團、3hreesixty、Oliver's TheDelicatessen 等。yuu 獎賞計劃的網絡正不斷的擴展，目前已覆蓋全港及澳門超過 2,500 家商店和餐廳。
* 只適用於新年禮盒/指定零食產品，不包括預購產品。以單一淨值消費滿$188 計算，每次交易最多只可獲贈品 1 件。

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責任編輯：陳詠妍

 

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