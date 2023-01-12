【電子利是】中銀香港連續第2年推企業客戶電子「e-利是」　去年6成用戶屬IT行業中小企

癸卯兔年將至，中銀香港 （02388） 公布連續第2年推出專為企業客戶而設的電子「e-利是」服務，推動中小企數碼轉型。該行將連續第5年透過BoC Pay，向全體員工派發電子開工利市，支持和推動環保減碳。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理廖偉倫表示，去年該行首次推出電子「e-利是」服務，有6成用戶屬於資訊科技行業的中小企，今年將推出電子「e-利是」服務優惠，相信會吸引更多不同行業的中小企客戶使用。

選用電子「e-利是」服務的中銀香港企業客戶，透過iGTB NET企業網上銀行，一次過可向最多1萬位員工同時在線上派發電子利市。企業可自訂意頭金額及賀年祝福語，並以電郵或手機短訊向員工發出通知。此外，如企業員工「收利是」的銀行賬戶為中銀香港賬戶，其個人手機銀行或 BoC Pay手機應用程式亦會同時收到「收利是」推送通知，BoC Pay提供「拆利是」動畫體驗功能，讓收款人感受到新春佳節的喜慶氣氛。

由即日至2月11日，首138名企業客戶成功透過iGTB NET企業網上銀行輸入及授權電子利市交易，並累計成功發出電子利市總金額達500元或以上，可獲188元現金獎賞。此外，由即日至3月31日，中銀香港會向特選「商業理財賬戶」客戶送出總值逾28,888元的「兔氣揚眉企業新春大利是」加碼獎賞及服務優惠。

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編輯：胡學能