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【智能家居戰場】TP-Link首度展出掃地機械人　全系列Wi-Fi 7產品亮相

16:00 2023/01/14

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TP-Link在美國消費電子展（CES 2023）期間首次展出RV系列掃地機械人，瞄準智能家居戰場。

近年「懶人家電」盛行，以掃地機械人為例，吸塵及拖地均可代勞。TP-Link在美國消費電子展（CES 2023）期間，亦首次展出RV系列掃地機械人，包括RV10系列、RV30C slim、RV70 OMNI掃地機械人，瞄準智能家居戰場。

其RV10系列均支援語音聲控功能，擁有高達3個小時的連續清潔續航，一次充電即可清潔整個居家環境；RV30C slim可藉著光學雷達導航技術「MagSlim」，在黑暗環境中精準偵測掃地區域，並可配合用戶打掃習慣，客製化設定需要清潔的區域，助提升清潔效率。機身厚度方面，以RV30C slim為最薄的掃地機械人。

    點擊圖片放大

高階旗艦款設雙旋轉盤　同時吸塵＋拖地

另一高階旗艦款則為RV70 OMNI，TP-Link指該機械人不僅具備3階段AI偵測技術，還設有3DToF與RGB攝影機，助精確預估清掃範圍空間。並且具備高規格5200pa吸力，集結掃地、拖地、烘乾3種功能，其雙旋轉盤亦可以做到吸塵與拖地同時並行。

至於上市日期及售價則有待官方公布。

部署Wi-Fi 7產品線

（TP-Link官網圖片）

另外，採用6GHz頻譜的Wi-Fi 6E雖然在本港僅推出半年多，不過各大科技品牌及廠商已準備好為下一代無線網絡標準Wi-Fi 7（802.11be）推出產品。TP-Link在CES 2023中，亦有展出全系列Wi-Fi 7產品線。

【機上Wi-Fi】達美航空2月起　免費提供機上Wi-Fi服務

【家居/中小企WiFi】SmarTone夥TP-Link推家居及中小企WiFi網絡方案　藉三合一路由器佈局

責任編號：張寶燕

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