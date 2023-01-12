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【風水指數2023】中信里昂料兔年恒指11月見高位　看好「屬火」行業、去年預測準不準？

Hot Talk 18:13 2023/01/12

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【風水指數2023】中信里昂料兔年恒指11月見高位　看好屬火行業、一文部署來年大計

中信里昂（CLSA）都會趁農曆新年前，發布該年的港股「風水指數」，作為另類參考。中信里昂指，以恒指始於1969年11月24日「八字」推算，五行及生肖為土雞，在2023年兔年會「雞兔相沖」，料全年恒指只會小漲收尾。

全年恒指走勢方面，中信里昂料，兔年首季港股只會東走西顧，無明顯升跌，到8月更會見全年低位，在11月則反彈到高位。該行形蹕，出全年整體缺金，金融行業仍然受壓，但將不如去年般動蕩。

看好石油及天然氣等屬火行業

個別行業方面，中信里昂綜合企業和博彩分析師劉雨寒指出，2023年火屬性較旺，因此看好石油、天然氣及時裝行業，全年高位為5月；屬木的物管、醫療、消費品及種植相關行業則於第一季及第四季受惠（即2月至4月及11月至明年1月）；金融、電池及能源相關行業則於8月及9月較佳；水及土則全年表現平平，當中包括房地產、貿易、旅遊行業，水則於年底旺季有利，當中屬土的建築業於4月至7月期間走旺。

風水非精密科學，參考2022年虎年的風水指數預測卻與大市實際走勢相差並不遠，中信里昂風水指數去年料港股3月遇首浪低潮，9月再遇一輪跌浪，最終港股於3月和10月見全年低位。

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記者：宋佩恩

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