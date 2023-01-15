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湯文亮：明年樓價會否破頂？

名人薈萃 08:00 2023/01/15

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今年筆者被人笑到失魂，差不多所有評論員話樓價會下跌，只有筆者說上升，同意預測錯誤。不過，筆者說樓市會上升有一個先決條件，就是與內地通關，而且，在通關當日開始，3個月內就會上升5%。現在中央政府鐵定1月8日通關，筆者有信心樓價指數在4月8日之前會上升5%，而且絕對沒有難度。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

去年樓市為假跌

另外一個預測就比較大膽一些，筆者認為樓價指數在2023年會破頂，以中原指數為例，超過191.34才算是破頂，現在不足160，有人說樓市識飛才會破頂。這個當然，預測樓市升跌10%有甚麼意思，一定要大膽一些才有睇頭。

樓價應該從幾方面去睇，首先筆者認為，去年樓市是「假跌」，筆者並不是說指數公司造假，而是去年的樓宇成交量太低，而且質素亦很差，代表持有優質物業的業主不願意賣樓，低價成交的只是質素很差的單位。只要形勢轉變，買家需要加價求售，樓價應該在短時間內掉頭回升。有人說，去年賣了樓的人亦有機會買返樓，支持樓價上升，的確是有這個機會，但不要寄以厚望，筆者相信去年賣了樓的人已經嚇到出了一身冷汗，不會輕易買返樓。

10萬專才5萬兵

樓市上升另一個理由，是10萬專才5萬兵，由於居港7年的專才，如果賣樓可以退回辣招印花稅之外，政府亦表示，大力吸納外地專才來港工作，在未來3年吸納10萬專才，而專才的買樓欲及購買力比香港人為高，10萬專才最低限度有一半會買樓。如此購買力，樓價又怎會不升？只有移了民賣了樓的人才會話香港樓價會下跌。至於樓價指數會不會升破頂，老實說，筆者只得三成把握。

節錄自第793期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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