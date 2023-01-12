【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好

▲ 第49屆香港玩具展、第14屆香港嬰兒用品展及第21屆香港國際文具及學習用品展的實體展今日（12日）閉幕。（資料圖片）

第49屆香港玩具展、第14屆香港嬰兒用品展及第21屆香港國際文具及學習用品展的實體展，一連4日在會展舉行，今日（12日）閉幕。據香港貿發局的數據指，在這4天實體展及網上展期間，共吸引來自約100個國家及地區、超過21,000萬名買家親臨展場參觀及參與網上展，當中實體展共吸逾12,200名買家，其中3成屬非本地買家。

【中港通關】3實體展疫後回歸 搶通關先機吸逾萬買家 展商料2023生意額增10%

經歷逾2年的疫情停辦後，今年復辦實體展。綜合3個展覽的大部分參展商表示，今年即使防疫措施放寬及中港兩地通關，但感覺上人流不及上一屆多，惟參觀買家的整體質素比以往好，不少展商均指，「以往比較多人隨便問問就罷，今年買家大多數都抱著想買貨的心態來參觀。」

展商：買家質素比往年好

專營全方位吸收性衛生產品的加美敦集團，其主席兼行政總裁李國明表示，今年參展成果頗佳，整體表現比預期好，雖然感覺上人流明顯比以往少，惟參展買家的整體質素比以往高，「客人不需要多，客戶質素好就行。」

▲ 加美敦集團主席兼行政總裁李國明表示，今年參展成果頗佳，整體表現比預期好，參展買家的整體質素亦比以往高。（楊嘉軒攝）

李國明續指，踏入後疫情時代，回歸實體展對該企更有利，因為客人傾向「親眼看實物、見面洽價錢」。李又指，與該企接洽的客人會有成長期，今年成功接洽的客人，其帶來的業務貢獻，一般也要翌年才能反映在公司銷售中。

協會：珠寶、美容展將回歸香港

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡今早在電台節目表示，中港通關後，已有大型國際性展覽回歸香港舉辦，例如珠寶展、美容展及水果展等，她預計未來將陸續有內地買家來港參展，料對會展業有非常大幫助。

黎強調本港的會展業具備優勢，特別是場地、物流配套及營運效率等，均在全球數一數二，加上本港有簡單低稅制，對參展商和買家十分重要，惟因展覽籌備需時，估計展覽活動要到明年中才可恢復至疫情前的活躍水平。

【中港通關】通關後首個實體美酒展 兩日吸逾百參展商兼600買家

記者：楊嘉軒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：