【風水指數】中信里昂風水指數：水兔年恒指11月見高位 看好互聯網、石油、半導體股 (附12生肖運程及五行板塊前景）

中信里昂一年一度發表風水指數，報告指出2023年為癸卯兔年，在五行上亦屬水兔年，預期恒指在年初將東走西顧，試探一番；夏末蹉跎下行，之後在年底反彈，整個冬季持續活躍，以小漲之勢收尾。

風水指數：12生肖運程

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詳細而言，預期恒指3月會有一次短暫回調，然後恢復增長勢頭，直到夏末；5月運勢上佳。接下來三個月將出現兩次下跌，當中8月份或會見全年低位；到11月將出現反彈，並升至全年最高位，最后迎來一個平穩而閑適的冬季。

風水指數：五行板塊前景

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至於板塊行業方面，風水指數報告指今年財運最旺的是「火系」行業，包括石油、天然氣、電信、互聯網、半導體以及時裝等，高位會出現在春末之際。與之相似，「木系」行業運勢也不差，包括醫療、教育、消費品及種植業等，高位出現在早春、晚秋及冬季。

另一方面，「土系」的房地產、建築及「水系」的旅遊、酒店及運輸業很可能表現平平，這也許讓人失望，但對香港及大中華區正苦苦掙扎的旅遊及房地產業而言，這可能已是有所好轉。由於八字再次缺金，金融及以金屬為原材料的行業，如電池製造，將持續受壓。

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至於生肖方面，經歷大起大跌的虎年後，大部份生肖將能在來年稍稍喘息。不怕猛禽的狗、猴、羊、豬及龍將迎來一年好運。鼠、牛和馬運勢上佳，利於出行遠足、培養攝影等愛好。焦慮的兔及無聊的虎雖有顧慮，但來年也算順利。另外，可憐的蛇在辦公室埋頭苦幹。不幸的是，一年中雞的運勢最差，不但會落水，還要提防鹰隼的捕擊。

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記者：李兆明