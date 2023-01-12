英國醫院停屍間爆滿 要存放於貨櫃及冷凍裝置

英國受寒冷天氣及救護服務延誤等因素影響，近期死亡人數有所上升。英國不少醫院的停屍間都爆滿，院方需安排遺體臨時存放於冷凍裝置及貨櫃。雖然英國近日的死亡人數仍低於新冠疫情高峰期，但英格蘭及威爾斯兩地聖誕節期間的死亡人數，則是過去兩年來最多的一周。

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英媒《太陽報》指，隨著醫院停屍間爆滿，一部分遺體現時只能臨時存放工地等地方。英國皇家利物浦醫院（Royal Liverpool Hospital）已額外設置兩個冷凍裝置臨時存放屍體，院方車輛亦不時出入運送。

醫院本身的太平間每年處理約2,000宗死亡個案，估計現時已不勝負荷。

院方已在附近的商業園區利用貨櫃安放遺體，每個貨櫃內都存放約35具遺體。Patient Concern創辦人Joyce Robins表示對情況感到失望，不滿當局將遺體停放在髒亂的院子內，令人感覺毫不在乎，强調要尊重死者。

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受寒冷天氣、流感以及救護服務延遲影響，英格蘭及威爾斯的死亡率增加20%，已連續3周錄得逾1,000人死亡。雖然人數仍低於疫情高峰期間，但聖誕節期間為兩地兩年以來最多人死亡的一周。

英國皇家急症醫學院（Royal College of Emergency Medicine）指，死亡人數激增無疑與救護服務創紀錄延誤相關。

主席Adrian Boyle指當前死亡率驚人地高，並引述數據預計英國每周有300至500名患者，因急救服務延誤而死亡。他指情況不但令人痛心，亦完全不能接受。

英國負責管理遺體存放的人體組織管理局（Human Tissue Authority）於數日前，亦就停屍間容量發出全國警報，呼籲各組織制定應急計劃。

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責任編輯：李俊儀