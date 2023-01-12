▲ 【本地初創】物流科企Jumppoint完成650萬美元A輪融資 MindWorks領投、港府創科基金有份跟機

香港物流科技平台公司Jumppoint宣布完成650萬美元A 輪融資，由概念資本（MindWorks）領投， 以及由日本創投基金Headline Asia、華懋集團、物流公司達達集團創辦人蒯佳 祺以及香港政府旗下香港創科創投基金跟投。新資金將會用於進一步發展東南亞市場及鞏固 香港物流市場地位。

Jumppoint 創辦人及集團行政總裁何朗曦表示，未來將會繼續發展及提升物流科技系統，新資金將會投資於擴充 Jumppoint 團隊及提升物流平台科技，從而擴 大Jumppoint 在香港的市場，並拓展業務至泰國、新加坡及馬來西亞市場。

Jumppoint：2022年增長率超過 300%

MindWorks Capital 董事 Cassidy Wong 表示，用戶的支持及強勁的業務增長證明Jumppoint 團隊持續向用戶提供超乎預期的服務及價值；相信 Jumppoint 可以繼續保持穩健增長及革新整個物流行業。

Jumppoint透露，2022年增長率超過 300%，並預算於 2023 年第 3 季度獲得盈利。Jumppoint 現時每月平均處理超過 20萬 張運單及營運總面積超過4萬平方呎倉庫。

此前併購冷鏈物流 近年拓展至跨境電商物流

2020 年成立的Jumppoint為本港電商物流業務的主要服務提供者，隨著併購香港其中一間大型冷鏈物流公司瀛風冷鏈物流，成為香港區內最大冷鏈快遞物流供應商。Jumppoint 近年積極建設跨境貨運及電商物流網絡，將業務進一步拓展至跨境電商物流（CBEC）領域。

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記者：李哲毅