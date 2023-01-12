【烏克蘭戰爭】俄撤換對烏指揮官「末日將軍」遭降職

烏克蘭戰爭持續將近一年，俄羅斯再撤換對烏戰事指揮官，原本擔任指揮官、有「末日將軍」之稱的蘇羅維金遭降職。

【烏克蘭戰爭】俄軍聲稱擊斃過千人 烏否認指「純屬宣傳」 【下一頁】

俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）周三任命總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），擔任俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動總指揮官。

俄羅斯國防部去年10月才任命蘇羅維金（Sergei Surovikin）擔任總指揮官，俄方今次易帥後，蘇羅維金遭降職為副指揮官。

蘇羅維金參與俄羅斯於敘利亞的行動等多場戰爭，並多次採用殘酷戰術，因而被外界稱為「末日將軍」。

他去年10月獲擢升為總指揮官後，隨即下令俄軍攻擊烏克蘭國内的能源基礎設施，導致數百萬烏克蘭平民冬天長時間斷水斷電。

俄羅斯國防部聲稱，撤換指揮官的決定旨在使不同軍事部門之間的聯繫更緊密，並提升俄軍管理的質量和效率。

路透社引述在通訊軟件Telegram發文的著名軍事 博客（Blog） Rybar分析指， 近期俄軍戰事失利，包括烏軍襲擊俄羅斯軍營造成最少89名俄兵陣亡， 而蘇羅維金則 成為代罪羔羊。

【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進 【下一頁】

軍事專家Rob Lee認為，蘇羅維金成為對烏戰事指揮官後權力大幅提升，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）報告時可能曾繞過防長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫，換人也可能是俄軍内部不滿其權力太盛的跡象。

另外，瓦格納（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）日前聲稱，已成功重新控制頓涅茨克（Donetsk）城市蘇勒答爾（Soledar）。他聲稱部隊共擊殺500名烏軍，形容整座城市内都有烏軍的遺體。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲