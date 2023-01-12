【HSBC滙豐】滙豐：26%千禧世代稱無法承受任何投資損失　將推「Future planner」助客訂財務計劃

HSBC滙豐 （00005） 香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，該行委託的調查發現，香港「千禧世代」（滙豐定義為18至34歲）在2022年的平均流動資產，較2020年升7%，而大學生群組的平均流動資產，更較前一年升57%，惟該行內部客戶的風險取向問卷顯示，26%的「千禧世代」指他們「無法承受任何投資損失」。他指該行即將於旗下「HSBC HK App」推出「Future planner」，助客戶設定及追蹤財務目標，訂立財務計劃。

許又表示，去年初該行已在App推出「個人預算」，自動追蹤個人客戶於其理財戶口及信用卡戶口的每日及每項消費，提供個人化支出及消費數據，至今已有180萬名客戶使用，本月稍後推出「Recurring spend」功能，協助客戶更易追蹤及記錄每月固定消費。

該行與安永發布千禧世代銀行服務需求白皮書。安永亞太區金融服務合伙人鮑浩哲（Harjeet Baura）表示，香港千禧世代佔本地人口重要部分，是重要的經濟動力，全球達五分之三的千禧世代居於亞洲，而26%的亞洲千禧世代人口來自中國內地和香港。

許長虹：千禧客戶已是零售銀行業務重要推動力

鮑浩哲表示，至2026年，香港高淨值人口將預計增長24%。他引述瑞信（美：CS）報告，指香港的成人人均財富於2021年是552,930美元（以港滙7.8計，折合約431.3萬港元），為亞洲最高，同期新加坡成人人均財富是358,204美元（約279.4萬港元）。

鮑浩哲指，銀行分行於未來將成為客戶獲取資訊及體驗的地點，而不只局限於傳統銀行交易，香港千禧客戶希望從金融服務供應商處當中獲得個人化的體驗，傳統銀行則正專注於改變分行的角色，通過提供教育和分析以留住和吸引客戶。



許長虹稱，千禧客戶已是滙豐零售銀行業務的重要推動力，滙豐One客戶數量突破200萬。去年，每2個滙豐One新客戶當中就有1個是年齡為18至27歲的「後千禧世代」，而去年首11個月，「後千禧世代」的新滙豐One客戶比去年同期增加一成半。滙豐今次與安永合作，深入了解他們對未來銀行服務的需求，當中在數碼服務方面，90%「後千禧世代」傾向以傳統銀行為他們的主要銀行，80%「後千禧世代」喜歡透過手機App管理日常生活。

相關文章：

【投資優惠】滙豐One推三大投資優惠助千禧世代理財 加入滙豐Trade25可獲獎賞高達850元

【元宇宙】滙豐元宇宙藝術館開幕 展出多位香港著名藝術家作品

【跨行存款】滙豐及恒生推跨行自助現金存款服務 客戶可透過兩家銀行自動櫃員機存入現金

記者：胡學能