  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首置客獲父母資助上車　為防業主反價　即睇即買淘大花園

股樓投資 16:43 2023/01/12

分享：

分享：

樓市交投氣氛好轉，再有父母資助子女上車。香港置業胡國安說，淘大花園P座高層03室，實用面積約322平方呎，原則兩房間隔，及後改成一房間隔，向東南，望山景及泳池景，原叫價500萬元，日前以約498萬元易手，實用呎價約15,466元。 

胡國安透露，買家屬首置客，因家長資助上車，而且擔心業主反價，故「即睇即簽約」購入上述單位。 

資料顯示，原業主於2014年10月以約404.8萬元購入單位，持貨8年多，現帳面賺約93.2萬元，物業期內升值約23%。 

延伸閱讀【2023年新盤】119個新盤排隊登場 潛在供應逾4萬伙（附表）【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映 【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

淘大花園 香港置業 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

昇悅居反價10萬獲承接　外區客810萬買市景兩房

下一篇文章

啟德承豐道15號1期命名為啟德海灣1　首批盡快貼市價推
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新春大抽獎】WeChat Pay HK 送總值過百萬港元消費額 免費參與抽獎贏取新春橫財
【新春大抽獎】WeChat Pay HK 送總值過百萬港元消費額 免費參與抽獎贏取新春橫財
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點 看好7板塊 農銀另建議增持10港股
【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點 看好7板塊 農銀另建議增持10港股
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款