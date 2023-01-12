首置客獲父母資助上車　為防業主反價　即睇即買淘大花園

樓市交投氣氛好轉，再有父母資助子女上車。香港置業胡國安說，淘大花園P座高層03室，實用面積約322平方呎，原則兩房間隔，及後改成一房間隔，向東南，望山景及泳池景，原叫價500萬元，日前以約498萬元易手，實用呎價約15,466元。

胡國安透露，買家屬首置客，因家長資助上車，而且擔心業主反價，故「即睇即簽約」購入上述單位。

資料顯示，原業主於2014年10月以約404.8萬元購入單位，持貨8年多，現帳面賺約93.2萬元，物業期內升值約23%。

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