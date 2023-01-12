昇悅居反價10萬獲承接　外區客810萬買市景兩房

中原地產碧海藍天分行高級區域營業經理許永生表示，長沙灣昇悅居6座高層H室，實用面積460平方呎，採兩房間隔，單位座向正南方，享開揚市景，最初開價800萬元，現反價至810萬元成交，折合實用呎價17609元。

新買家為外區客，鍾情單位廳大房大，見近日筍盤快速獲承接亦不敢怠慢，考慮片刻即拍板入市作新居。據了解，原業主於2017年3月以675萬元入市上址，持貨即將6年，現轉手帳面獲利135萬元離場，單位升值2成。昇悅居本月至今短短12天已錄得5宗成交，追平上月全月交投量，成交明顯加快，平均實用呎價最新報16333元。

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資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

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