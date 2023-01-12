【系統故障】警報系統故障致美國境內禁飛　白宮：航空局無受到網絡攻擊

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）昨（11日）因系統出現故障，引起美國所有國內航班停飛近兩小時。美國白宮隨後表示，FAA並無受到網絡攻擊。

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綜合外媒報道，FAA「NOTAM」機長警報系統中，有一個資料庫文件受損，使系統出現故障。由於相關警報系統涉及向機組人員，提供該空域或機場的特別安排、臨時規定及運作程序的改變等有關潛在危險的實時資訊。為確保安全，FAA罕見地下令關閉美國境內航班起飛。據 FlightAware網站的數據，超過6,000班航班延誤，逾1,000班航班取消。

及後美國總統拜登於白宮會見傳媒指，事發初時FAA尚不肯定涉事原因，雖然「飛機仍然可以安全降落，只是不能起飛」，故有必要禁止飛機起飛。他當時已向FAA下令，在了解涉事原因後，FAA需親自向其匯報。

白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre則在Twitter發文指，目前沒有證據表明FAA系統是因網絡攻擊而故障，總統已指示交通部對事件進行全面調查。

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責任編輯：殷凱怡

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