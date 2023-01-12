【美國經濟】美國12月CPI有何關注重點？

▲ 市場關注美國12月CPI通脹數據

美國今晚香港時間9點半公布去年12月CPI通脹數據，市場預期按年數據由7.1%放緩至6.5%，按月跌0.1%；核心CPI（不計食品及能源價格）按月由0.2%加速至0.3%，年率計增速由6%放緩至5.7%。值得留意的是，自去年6月CPI達9.1%見頂後，能源、食品、資源商品價格都回落，惟獨服務業部份已持續兩年上升，成為聯儲局的戟手難題。

今次報告是聯儲局2月2日議息結果公布前，最後一份CPI報告，對儲局加息步伐舉足輕重。Bleakley Financial Group 首席投資官 Peter Boockvar 認為，通脹問題正在結束，聯儲局幾乎完成了加息的進程，他直指，對上兩次CPI數據均低於預期，今次亦預期如此，10月份及11月份的CPI分別報7.7%及7.1%，低於預期的7.9%及7.3%。

投資界已預期通脹壓力紓緩，利率期貨顯示，2月加息0.25厘的機會達77.2%，顯示儲局將回到正常的加息步伐，納指今年以來累積反彈逾4%。

「現時更加關注服務業通脹」，State Street Global Advisors 首席經濟學家Simona Mocuta表示，過去幾個月整體數字回落，但未來難以靠油汽價格回落而得到相同的效果，不希望樓價會加速，但希望奢侈品價格減速。

聯儲局加息壓抑經濟過熱，令經濟在乎軟着陸及衰退之間的取捨，加息效應對服務業的限制，正影響維持高息的時間。

另外，中國疫後復常對美國CPI如何影響，例如刺激商品價格上升，還是供應鏈修復下，令產品上游價格回落，仍需要觀察。

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記者：譚志偉