▲ 【萬達太子爺】王思聰傳上海街頭毆路人 警方通報：王XX誤被偷拍、將人打成輕微傷

內房萬達集團太子爺、被暱稱「國民女婿」的王思聰傳涉打人被捕。上海靜安警方通報週四（12日）發布通報稱，11日4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打，打人者「王某某」等人誤以為在路邊候車的「陳某某」對其拍照，遂要求「陳某某」不要拍攝，其後雙方發生爭吵，「王某某」等人毆打「陳某某」，內地《新京報》旗下新聞欄目引述消息指，打人者「王某某」為王思聰。

警方通報指，經查，王某某（男，34 歲）、孫某某（男，28 歲）、魏某某（男，38 歲）、余某某（男，39 歲）等人誤以為在路邊候車的陳某某拍照，隨後，王某某、孫某某先後揮拳擊打陳某某面部，致陳某某鼻部受傷並倒地。魏某某、余某某也對陳某某進行了毆打。經司法鑑定，陳某某左側鼻骨骨折，面部多處挫擦傷及挫傷，綜合評定為輕微傷。

事件被推上微博熱搜

值得留意是，王思聰生日為1988年1月3日，意味他在今年1月3日就已滿35周歲，與警方通報中的資訊不符合，但有內媒引述消息指，被捕人包括王思聰。

然而事件繼續發酵，現時「#權威人士稱上海打人者王某某系王思聰」已被推上微博熱搜。

王某某遭行政拘留7日 處罰款500人幣

目前，警方根據《治安管理處罰法》對存在毆打他人違法行為的王某某、孫某某作出行政拘留7日，並處罰款500元人民幣的處罰決定；對存在毆打他人違法行為的魏某某、余某某作出行政拘留 5日，並處罰款 500元人民幣的處罰決定。

現因王某某等四人對公安機關作出的行政處罰決定提請行政復議，公安機關依法對王某某等四人暫緩執行行政拘留。下一步，公安機關將根據行政復議結果依法執行。

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編輯：李哲毅