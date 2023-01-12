  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬達太子爺】王思聰傳上海街頭毆路人　警方通報：王XX誤被偷拍、將人打成輕微傷

股市 16:19 2023/01/12

分享：

分享：

【萬達太子爺】王思聰傳上海街頭毆路人　警方通報：王XX誤被偷拍、將人打成輕微傷

內房萬達集團太子爺、被暱稱「國民女婿」的王思聰傳涉打人被捕。上海靜安警方通報週四（12日）發布通報稱，11日4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打，打人者「王某某」等人誤以為在路邊候車的「陳某某」對其拍照，遂要求「陳某某」不要拍攝，其後雙方發生爭吵，「王某某」等人毆打「陳某某」，內地《新京報》旗下新聞欄目引述消息指，打人者「王某某」為王思聰。

警方通報指，經查，王某某（男，34 歲）、孫某某（男，28 歲）、魏某某（男，38 歲）、余某某（男，39 歲）等人誤以為在路邊候車的陳某某拍照，隨後，王某某、孫某某先後揮拳擊打陳某某面部，致陳某某鼻部受傷並倒地。魏某某、余某某也對陳某某進行了毆打。經司法鑑定，陳某某左側鼻骨骨折，面部多處挫擦傷及挫傷，綜合評定為輕微傷。

事件被推上微博熱搜

值得留意是，王思聰生日為1988年1月3日，意味他在今年1月3日就已滿35周歲，與警方通報中的資訊不符合，但有內媒引述消息指，被捕人包括王思聰。

然而事件繼續發酵，現時「#權威人士稱上海打人者王某某系王思聰」已被推上微博熱搜。

王某某遭行政拘留7日 處罰款500人幣

目前，警方根據《治安管理處罰法》對存在毆打他人違法行為的王某某、孫某某作出行政拘留7日，並處罰款500元人民幣的處罰決定；對存在毆打他人違法行為的魏某某、余某某作出行政拘留 5日，並處罰款 500元人民幣的處罰決定。

現因王某某等四人對公安機關作出的行政處罰決定提請行政復議，公安機關依法對王某某等四人暫緩執行行政拘留。下一步，公安機關將根據行政復議結果依法執行。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

相關文章：

【萬達太子爺】王思聰退出大連萬達集團董事職務　此前因狙擊「連花清瘟」微博被封

【萬達太子爺】王思聰微博遭封殺僅留下用戶編號　先後狙擊「連花清瘟」、批評檢測政策

編輯：李哲毅

罪案 上海
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美國經濟】美國12月CPI有何關注重點？

下一篇文章

【港股市況】ATM向下　比亞迪升逾5%、友邦升3%　恒指反覆升78點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】Eason陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲　冷鋒殺到下周二市區最低氣溫11度
【Morning精點】Eason陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲　冷鋒殺到下周二市區最低氣溫11度
【港股市況】ATM向下　比亞迪升逾5%、友邦升3%　恒指反覆升78點（不斷更新）
【港股市況】ATM向下　比亞迪升逾5%、友邦升3%　恒指反覆升78點（不斷更新）
【美股期貨】美國通脹數據公布前　道指期貨偏軟跌6點（不斷更新）
【美股期貨】美國通脹數據公布前　道指期貨偏軟跌6點（不斷更新）
【中海油883】中海油彈高近2%　2022至2024年全年股息每股不低於0.7元　CFO：油價今年料保持80美元以上（第二版）
【中海油883】中海油彈高近2%　2022至2024年全年股息每股不低於0.7元　CFO：油價今年料保持80美元以上（第二版）
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款