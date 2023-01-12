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【券商點睇】受「雙碳」等政策利好 料創維集團開拓工商業光伏業務

股樓投資 16:18 2023/01/12

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第一上海表示，創維集團（00751）在分佈式光伏電站裝機總量規模上，已成為行業龍頭之一，在「雙碳」目標和整縣推進政策的雙重利好下，公司將繼續大幅發展戶用光伏業務，並逐步開拓工商業光伏業務。創維集團周四（12日）收市報5.13元，升幅2.6%。

 


【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

該行指出，中國的分佈式光伏正值高速發展，公司去年前三季度國內光伏新增裝機容量52.6吉瓦，同比增長達106%，其中集中式光伏電站17.27吉瓦，分佈式光伏35.33吉瓦；戶用光伏新增16.6吉瓦，同比增長43%。公司前三季度新能源光伏業務收入達78.2億元人民幣，同比增長257.1%，佔總收入之比也由年底的8.1%增長至20.3%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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公司去年首三季營業收入384.2億元人民幣，同比增長7%，其中多媒體業務收入下降13.7%至169.8億元，主要因疫情令全球智能電視市場需求受壓。該行維持對其「買入」評級，分別預測2022至2024年歸母淨利潤為15.6億、19.2億及22.4億元，目標價7元，比現價有37.3%的上漲空間。

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

 

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撰文：鄭昊彤

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中國 港股 創維集團（00751）

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