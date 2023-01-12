【大行報告｜2628】大摩：國壽目標今年新業務價值錄正增長　去年末季新冠疫情影響不大

▲ 【解構｜內險股】大摩：國壽目標今年新業務價值錄正增長 去年末季新冠疫情影響不大

摩根士丹利表示，國壽 （02628） 目標今年新業務價值（VNB）錄得正數增長，管理層未見去年第四季營運表現轉差，而且新冠肺炎相關保單償付比率仍低，影響有限。國壽近日股價強勢，現升0.7%，報14.9元，創一年半高。

投資評級：持平

目標價格：14元

摩根士丹利指，國壽自去年10月便開始了「開門紅」，並11月便截數，認為時機捕捉恰當。再者，因整體新冠肺炎嚴重個案仍是有限，其相關保單償付比率仍低。

該行指，國壽第一階段的「開門紅」取得勝利，公司認為未有需要改變其策略，因新冠肺炎疫情對中國造成的影響短暫，經濟活動迅速恢復，加上中國在新管理班子之下，今年目面爭取正回報增長。

就公司管理班底大更換，其平均年齡較從前年輕10年至約45歲，公司表明今年首要目標是為維持市場領先地位、提升健康及退休相關產品及服務質素，並改善股價表現。

再者，公司去年11月推出首個個人退休產品，保費收入達10億元，並提供廣泛的商業產品去爭奪市佔率。摩根士丹利予國壽「持平」評級，目標價14元。

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

相關文章：

【解碼｜內險股】國壽平保齊升2% 券商剖析看好內險股2大理由、更列此股為首選（附目標價）

【業績｜內險股】國壽第3季純利按年跌24% 首3季新業務價值按年降15%

【內險股】工銀國際：今年保險業開門紅可期 內地壽險產品保證利率較銀行理財產品更具吸引力

編輯：姚卓然