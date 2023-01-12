【慈善活動】信和集團夥黃廷方慈善基金捐500萬　向逾1萬名基層送賀年福袋、涵蓋永旺、UNIQLO等商品

▲ 信和集團義工隊走訪多個社區，向基層家庭及傷健人士送上新年禮品。

信和集團及黃廷方慈善基金今年新春送暖活動聯同30多間社區合作伙伴，透過上早探訪及送贈賀年福袋禮品，並資助有需要人士選購新年及賀年物品，為超過1萬名基層人士及集團旗下前線員工送上關懷及祝福。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，過節」難免為基層家庭帶來經濟壓力，藉著這次送暖活動協助基層家庭、長者等添置新衫、新褲、新鞋，意味著新一年的好開始與新希望。

今年送暖活動與多間大型連鎖零售商合作，分別為永旺 （00984） 、Dr. Kong健康鞋專門店、馬拉松運動用品連鎖店（Marathon Sports）、運動休閒鞋履品牌SKECHERS及服裝品牌UNIQLO，由黃廷方慈善基金捐出500萬元，資助有需要人士於奧海城、荃新天地、屯門巿廣場有關店舖，以及商戶旗下其他分店網絡，選購衣服、鞋履等物品度歲。

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編輯：陳韻妍