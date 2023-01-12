【旅遊優惠】Trip.com香港獨家聯乘韓國江原道政府 滑雪玩樂 酒店優惠

防疫措施放寬，冬季出遊，首選地點非賞雪與滑雪勝地莫屬！於2023年1月13日開始，Trip.com用戶在使用流動應用程式或電腦版網頁訂購江原道酒店房間及遊樂活動門票時，只需輸入指定優惠碼即可獲得獨家價惠，訂購酒店房間滿350元可獲85元扣減，而訂購滑雪等遊樂活動門票滿110元亦可享扣減50元優惠。

獨家冰雪玩樂精選包括訂購江原道大明維瓦爾第 VIVALDI PARK 滑雪場套票原價330元，優惠:280元

鳳凰滑雪場平日全日套票原價475元，優惠 : 425元

江原道伊利希安江村滑雪場套票原價126元 ，優惠 :76元

南怡島二人門票原價182，優惠 :132元

【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

推廣期內，用戶每完成1個活動任務，可獲得1次「跳一跳」步數。用戶累計完成3次「跳一跳」步數，可獲得第一次抽獎機會；累計完成8次「跳一跳」步數，可獲得第二次抽獎機會；累計完成12次「跳一跳」步數，可獲得第三次抽獎機會。推廣期內，每一位用戶最多可獲得三次抽獎機會。記得廣邀親朋戚友一齊挑戰任務，贏取抽獎機會，準備過一個豐足新年。用戶可在WeChat Pay HK「好運兔兔不絕 大抽獎」活動頁面查看中獎情況。

【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」 最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【投委會】4個2023旅遊貼士 助你慳多啲

同場加映：【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機