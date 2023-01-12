【轉數快】轉數快戶口累計逾1147萬個登記 消費券效應帶旺電子錢包

▲ 轉數快按月驟增13萬個新戶口。

疫後復常未有窒礙數碼支付的發展，俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統，據香港銀行同業結算公司的統計，轉數快於去年底累計共有1147.6萬個帳戶登記，與去年11月底的1133.8萬個戶口相比，按月增加逾13.7萬個。

此外，如以2021年底只有962萬多個帳戶，過去1年再增加185.6萬個新登記；以幅度計，錄得逾19%增幅。

轉數快自2018年9月推出，及至去年9月已突破1100萬個帳戶，且不斷破新紀錄，市場料皆因疫情催生宅經濟，以及政府派消費券的雙重刺激，帶旺電子錢包，亦間接刺激轉數快的上客使用量。假如把帳戶類別拆開來看，去年個人帳戶逾1131萬個，餘下超過16萬個為企業戶口。

大新銀行推語音利市 客戶派利市可加入錄音【下一頁】

展望2023年，業界預計轉數快有望再衝破1200萬個帳戶。市場料1月22日的農曆新年時，港人爭相出外拜年派實體利市，眼下不少銀行谷電子紅封包，例如中銀香港 （02388） 自上周四（1月5日）提供兌換新鈔及迎新鈔服務，反應熱烈；同時設有總值3,000元的「新鈔標準裝」、兌換新鈔專窗及派籌登記服務。該行已於去年底推出手機銀行預留新鈔服務，今年更特別增加提供手機預約新鈔換領服務的分行至逾80家，較去年增加逾1.5倍，遍佈全港，為客戶提供更便利的服務及節省輪候時間。

與此同時，中銀香港將繼續推出BoC Pay及手機銀行電子利市服務及驚喜獎賞，讓客戶以方便、環保及趣味的方式向親友傳遞節日祝福。另東亞 （00023） 也大派e利市，標榜「一路派、一路賞」，新春期間限定以BEA App成功以FPS轉帳5次，每次至少50元，可參加兔年大抽獎，大利是更達12888元。大新 （02356） 更推全港首個語音利市功能，客戶一按鍵即可向親友派利是，同時親口送上溫暖祝福。派語音利是客戶更可參與大抽獎，有機會贏頭獎總值16,888元現金獎賞。

而一年一度金管局又出動金牌司儀鄭裕玲呼籲市民採用e利市，Do姐大打環保ESG牌。另外，憧憬「轉數快」衝出香港，金管局早前指計劃與泰國接通 ，港人最快或可於今年在曼谷使用FPS支付。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪