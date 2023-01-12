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啟德承豐道15號1期命名為啟德海灣1　首批盡快貼市價推

股樓投資 16:33 2023/01/12

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一手全新盤部署盡快推售，由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德承豐道15號項目第1期，今正式命名為啟德海灣1（KT Marina 1)。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目準備工作已屬「九九十十」階段，將盡快推出應市，實際時間需視乎市場各種因素，指現時要研究市場上走勢，掌握數據較以往困難，首批料以貼市價推出，定價除參考啟德區成交外，由於項目屬「世界盤」，九龍東及港島東的成交亦會成為定價參考因素之一。

會德豐地產常務董事黃光耀就表示，現時局部通關，有利本港經濟及樓市發展，新一年新盤成交已有明顯增幅，加上股市回升，對樓市有正面作用，料2月樓市會出現明顯交投反彈，而全年樓價料有5至8%升幅。

中國海外地產董事總經理游偉光指出，率先推出的啟德海灣1 ，共分為2A、2B及2C座，提供1,017伙，標準戶型提供一至三房間隔，其中主打兩房戶型。

延伸閲讀【有相睇】多組買家洽購 業主趁機反價25萬 將軍澳天晉兩房965萬易手【下一頁

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資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 啟德海灣1 啟德海灣 啟德 嘉華國際（00173） 中國海外 會德豐地產 嘉華

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