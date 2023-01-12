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【比亞迪 1211】 比亞迪擬進軍印度電動車市場 目標2030年市佔率增至4成 股價一度升逾9%

股樓投資 15:52 2023/01/12

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據外媒報道，比亞迪（01211）擬拓印度市場，並尋求到2030年取得印度電動車市場40%的市佔率。消息刺激下，股價連升3日，今早（12日）高開2.8%後，一度升至236.8元，最多升逾9%，最新報229.2元，升5.6%，見3個月高位，成交額38.4億元。

同場加映﹕【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

比亞迪印度子公司高級副總裁Sanjay Gopalakrishnan在印度車展接受訪問時表示，印度是個不錯的選擇，因為當地民眾對電動車的需求上升，充電基礎設施正在興起，因此公司計劃在印度大舉擴張，搶佔全球第4大汽車市場。他又指，公司早於2007年已進軍印度，並定位為一間全球技術巨頭，以克服中國企業在印度運營的障礙，而印度是一個注重價值的市場，但公司將優先推出價格更高的汽車以展示優質技術，然後慢慢轉向大眾市場。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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他表示，預計今年第四季將在印度推出第3款電動車型「Seal」豪華房車，並計劃今年於當地的經銷商網絡擴大一倍。而比亞迪早於去年10月在印度推出首款電動SUV，並計劃今年在印度銷售1.5萬輛Atto 3電動SUV。

同場加映﹕【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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記者：郭秀慧

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比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 電動車 汽車

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