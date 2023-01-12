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【虛擬銀行】livi bank推出中小企專商業銀行服務　活期存款年利率0.45%

理財智慧 16:14 2023/01/12

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虛擬銀行livi bank宣布，推出livi Business商業銀行服務，專為中小企業提供數碼金融服務。livi Business提供全港首個全自動化手機銀行體驗，中小企客戶最快可於一個工作天內開設全新的帳戶。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

livi Business以創新科技為中小企客戶提供24/7的開戶服務，在livi手機應用程式上的開戶無需任何文件，20分鐘便能完成開戶申請。

為此，livi推出獨家優惠予首批livi Business的中小企客戶，包括豁免新客戶的開戶費用，首500名客戶可獲豁免開戶費用300港元，開戶後首年不設最低結餘要求；以及提供富吸引力的年利率，港元活期存款年利率為0.45%。

【比亞迪1211】股神減持105.8萬股比亞迪  套現2億元  股權降至13.97％【見下頁

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livi Business將於未來數月內推出更多產品，為中小企業客戶提供全方位的服務，包括貸款產品、貿易融資、外匯、定期存款、人民幣及美元存款及全球匯款。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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撰文 : 陳楚琨

livi Bank 金融服務 產品 經濟 活期存款 虛擬銀行 港元活期存款 港元 香港 服務

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