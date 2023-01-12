【大行報告】管理層下調盈利指引累股價瀉 瑞信下調周黑鴨目標價至5.5元

瑞信指出，周黑鴨（01458）管理層下調今年盈利指引後，集團股價周三（11日）下挫逾兩成，集團管理層更預計，今年收入為30億至32億元人民幣，淨利潤為1.8億至2億元人民幣，遠低於市場預期。該行下調集團2022年的盈測70%，及分別下調今明兩年的盈測60%和27%，並將目標價由6元下調至5.5元。周黑鴨周四（12日）收市報4.24元，跌幅5.8%。





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瑞信表示，市場對管理層的預測感到意外，並加深了部分投資者對集團企業管理的憂慮，可能在短期內繼續對股價造成壓力。而即使中國的重新開放比預期早，但管理層似乎對銷售復甦趨勢和利潤率前景更趨保守，尤其對於今年上半年。



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不過該行維持對其「跑贏大市」評級，相信在其股價調整後將有具吸引力的風險回報，及有著優於預期的復甦步伐所帶來的潛在上行空間。

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撰文：鄭昊彤