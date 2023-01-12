【業績︱UNIQLO母企】迅銷上季純利按年跌9.1%　主因受累中國內地業務　料全年度純利跌近16%

▲ 迅銷上季純利按年跌9.1% 主因受累中國內地業務 料全年純利跌近16%

UNIQLO及GU母企迅銷 （06288） 截至去年11月底止首財季，收益按年升14.2%至7163.9億日圓，經營溢利跌2%至1170.8億日圓，純利跌9.1%至850.7億日圓。

迅銷指，上季溢利下跌主因UNIQLO於中國大陸的業務受疫情下的出行限制影響，但除大中華地區及日本以外，UNIQLO在其他市場的業績均錄得收益及溢利大幅增長。

上季海外UNIQLO收益按年升19.4%至3578億日圓，但經營溢利跌4.4%至572億日圓。日本UNIQLO收益升6.4%至2409億日圓，經營溢利跌5.6%至394億日圓。至於GU，收益升13.6%至793億日圓，經營溢利升19.3%至106億日圓。

對於全年度指引，迅銷預期截至今年8月底止，全年收益為2.65萬億日圓，按年升15.2%，經營溢利升17.7%至3500億日圓，但溢利則料跌15.9%至2300億日圓。

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編輯：袁諾曦