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【人幣定存】1年人幣定存息最高3.1厘 專家籲先鎖定高息優惠

15:32 2023/01/12

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新年伊始，人民幣定存息爆劈息浪。

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2023年開局，人民幣滙價止跌喘穩，港銀重施滙穩息跌的技倆，令人民幣定期存款湧現劈息浪，單計元旦至今首兩周，已有6間銀行爭相減定存息，包括星展連續兩周削息，本周二（1月10日）下調3個月或以上年息，目前其1年定存息調低0.2厘至險守兩厘。

回顧元旦首周5行已搶乘劈息快車，例如恒生 （00011） 全面減息，當中以7天短存的劈幅最大，年息狠削2.9厘至10.9厘；建行亞洲降低3個月或以上年息，港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）更撤兩厘息，大新 （02356） 則向3個月年息開刀。

星展推特惠活期存款年利率　豐盛理財客戶新資金可享5.5%額外年息【下一頁

尚幸集友逆市推兩個高息計劃，98天享2.2厘年息、188天享2.5厘年息，門檻齊為20萬元（人民幣，下同），上限1000萬元，適合個人客戶的新舊資金，分行或網上渠道開立。

專家以中港通關後，市料內地續放水冀撑經濟，市場毋須像過往趁年關前急撲水，在頭寸鬆動下，料存息續朝下降軌，1年期長息更是重災區，因現只剩餘1個3厘息，業界遂建議有閒資族宜緊抓優惠仍在，先鎖定高息。

此外，經歷新一年的降息潮，檢視高息榜，1個月年息現以花旗的7厘領先，3個月以上的存息皆以富邦雄霸榜首，3個月年息為2.7厘，半年年息為2.9厘，1年息率以3.1厘稱王。至於論及冠絕全城的息率，是建行亞洲7天年息享15厘膺高息王。

人民幣在岸價今天（12日）暫報6.76，展望人民幣的前景，花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月內料人民幣見7.2，未來半年、1年及兩年長期目標齊為6.9。

綜合大行的預測，暫以高盛最牛，最近把今年底人民幣滙價預測上調至6.5，華僑永亨料離岸價年底見6.75，瑞銀料年底報6.8，花旗料6.9，美銀最熊，仍料年底再下試7算。而滙豐早前料今年第3季人幣可升穿7算，渣打預期須待第4季才升穿7算。

滙豐去年底的報告，料今年人民幣滙價首季報7.05 、次季報7、第3季為6.95，以及第4季的6.9。渣打對今年4季度對人民幣滙價的預測依次序為7.05、7.1、7及6.95。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大新銀行（02356） 富融銀行 虛擬銀行 建行亞洲 恒生銀行（00011） 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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