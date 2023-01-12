元朗私樓「公屋價」沽　成交價低見「2字頭」

元朗私樓造價低見「2字頭」。中原地產王勤學說，元朗安寧大廈高層F室，實用面積228平方呎，早於2021年8月放盤，當時開價350萬元，由於屬單幢舊樓，加上欠缺裝修，所以業主隨市況向下，而持續降價求售，及至最近樓市回暖，單位終獲上車客以200萬元承接，期內累減150萬元。

王勤學說，同區朗屏邨一個366平方呎單位，早前以190萬元（未補地價）易手，所以上址可謂以「公屋價」易手。

資料顯示，原業主於2014年10月以206萬元買入單位，持貨8年多，現帳面蝕6萬元離場，物業期內貶值3%。談到近期市況，王勤學說，大市帶動下，元朗區本月交投氣氛好轉，累錄約40宗二手成交，筍盤快速消化， 樓價陸續見支持位，業主議價空間亦漸收窄。

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