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【機迷熱話】NFL球員意外後　《Madden NFL 23》應要求移除「CPR」慶祝動作

科技 15:30 2023/01/12

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美式足球聯盟（NFL）球員Damar Hamlin在賽事中突然心臟病發一事，不但引起球迷關注，更連電玩界都受影響。遊戲開發商EA Sports應機迷要求，宣布將移除《Madden NFL 23》中的「CPR（心肺復甦）」慶祝動作 。

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在早前辛辛那提猛虎（Cincinnati Bengals）對水牛城比爾（Buffalo Bills）的美式足球聯盟賽事中，年僅24歲的球員Damar Hamlin突然心臟病發倒地，當場接受長達約10分鐘的CPR施救，其後送往醫院搶救。外媒更指，Hamlin在心臟病發後，曾出現兩次心跳停止的危殆情況。

雖然Hamlin現已出院進行康復治療，但事件驚動了美國體育界和一眾《Madden NFL 23》的機迷。大批玩家要求這款以美式足球為主題的電玩遊戲，移除遊戲內一款球員在達陣時假裝昏倒，由另外兩名球員假裝做CPR，和裝作使用心臟除顫器的慶祝動作。

EA Sports發言人則回應，該企正在採取措施，通過未來幾天的更新，將這款存在於遊戲中已有3年之久的慶祝動作，正式從《Madden NFL 23》中移除。

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責任編輯：殷凱怡

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