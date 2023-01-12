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【2023展望】花旗劉顯達：上半年港股上升空間多於下半年　料年底恒指見25000點

股市 15:10 2023/01/12

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花旗劉顯達：上半年港股上升空間多於下半年　料年底恒指見25000點

花旗預期今年恒指上半年先見24000點，年底見25000點。花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，在炒復常預期下，上半年港股上升空間多於下半年，到了下半年，資金或觀望經濟復甦動力可否持續或是較預期好，這具不確定性，並會更聚焦於外圍環境，若美國市場表現較預期佳，也會為港股帶來壓力。

花旗看好H股多於A股，6隻H股首選股是什麼？看【下一頁】

劉顯達又指，由於中國重啟進度較預期早，估計港股3月業績期時，企業的業績指引有望上調。

花旗預期今年恒指每股盈利增長為13.7%，當中，預期增長最勁的三個板塊為非必需消費品、公用及醫療保健，增長依次為107.6%、34.3%及22.2%。

消費將支撐中國經濟，加上中國經濟重啟，花旗對消費、互聯網、醫療保健、交通板塊持「增持」看法。劉顯達認為，科技股進行降本增效已逾一年多，今年雖然也會繼續，但相信會更注重復常及增取新入增長。

花旗今年將工業股及汽車股下調至「中性」，主因預期今年出口轉弱及包括電動車的補貼會減少。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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記者：袁諾曦

 

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