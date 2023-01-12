英政府開綠燈 鐵路公司獲准上調加薪幅度

英國鐵路工會早前警告，鐵路工人罷工行動或持續數月。據報鐵路公司獲得政府授權，調整加薪方案。鐵路公司周四（12日）會與工會代表會面，為結束鐵路工人罷工，願意承諾在未來兩年為工人加薪最少9%。

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代表14間鐵路公司的英國鐵路運輸集團Rail Delivery Group（RDG）今日會與英國鐵路、海運及運輸（RMT）代表會面。英媒指RDG為結束罷工，料提出兩年内為鐵路工人加薪最少9%。

RDG提出的薪酬方案需要英國政府同意，集團早前指已獲政府的新授權，可應用於與工會的談判。據悉，RDG曾考慮加薪一成，不過政府僅批准較原先提議8%的加薪幅度再加1個百分點。

新加薪幅度適用去年和今年薪金，可追溯至去年初。

英國鐵路、海運及運輸（RMT）成員支持的工業行動授權有效期至5月為止，秘書長林奇（Mick Lynch）周三（11日）出席下議院交通特別委員會會議，警告罷工行動或繼續。

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林奇批評政府大臣故意破壞談判，指談判歷時半年，但他仍然無法看到有助達成協議的著陸區。英國火車駕駛工會（Aslef）秘書長Mick Whelan更指罷工可能持續數年。

英國政府計劃立法，要求六大公營部門實施最低服務水平，包括衛生服務、鐵路、教育、消防和邊境安全。

法案周二（10日）提交國會審議，兩名工會領袖均表明反對立法。

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責任編輯：鄭錦玲