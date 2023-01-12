英國學生生活費貸款明年上調2.8% 被批仍遠低於通脹

通脹高企影響，英國民眾正面對生活成本危機，學生亦不例外。英國政府宣布，明年學生生活費貸款將增加2.8%，被批評仍遠低於當地通脹水平。業界早前警告若貸款持續跟不上通脹，學生每年將損失多達1,500英鎊（約1.4萬港元）貸款額。

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英國政府周三（11日）宣布，英格蘭明年的學生生活費貸款（maintenance loan）將上調2.8%。不少業內人士皆對額度感到沮喪，形容數目令人失望且嚴重不足，將對正苦苦掙扎的學生造成毀滅性打擊。

羅素大學集團（The Russell Group）本周曾警告，若跟不上通脹的話，學生每年將損失1,500英鎊貸款額。

羅素大學集團估計生活費貸款上調2.8%後，居住在倫敦以外的全日制學生將在2023至2024年度獲得9,978英鎊（約9.47萬港元）。但若貸款額跟通脹率調整，學生將可多借逾1.15萬英鎊（約11萬港元）。

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羅素大學集團總裁Tim Bradshaw表示，英國當局決定令人失望，教育部未能顯著提升貸款額，或藉此解決預測將會出現的一些問題，令學生能應對不斷上漲的成本。

英國政府表示除了原定的2.61億英鎊（約24.78億港元）撥款之外，於2022至2023年度向英國教育部豁下學生事務辦公室追加1,500萬英鎊（約1.4億港元）撥款。但英媒《衛報》引述專家指，由於英國有近200萬名本科生，平均每人僅能獲分不足8英鎊（約76港元）的額外撥款。

大學可利用款項渡過難關，未來兩年最高學費亦會凍結在9,250英鎊（約8.78萬港元）。教育部門官員賀方柏（Robert Halfon）表示，政府明白學生面臨經濟困難，未來一年將增加用於生活及其他費用的貸款和補助金。

責任編輯：李俊儀