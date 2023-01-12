【TSM】台積電第4季收入增78%勝預期　首季收入預測遜預期、削減資本開支

▲ 【TSM】台積電上季多賺78%勝預期兼再創新高

隨5納米等先進製程芯片營收佔比擴大，台積電去年第四季維持高增長， 淨利潤2959億元新台幣創新高，按年增長78%，按季增長5.4%，超市場預期2878億元台幣。台積電第4季營收為6255億台幣，遜市場預期6360.2億元台幣，按年增加約 42.8%，按季增長加了2%， 兩年來首次不及預期 。台積電ADR（美：TSM）周四盤前向好，現升2%，暫報 83.18美元。

台積電預期，今年第一季營收167億至175億美元，相當於按年跌0.4%至4.9%，按季則跌12.2%至16.2%，低於市場預期的179億美元。台積電又指，今年資本開支預算為320億至360億美元，較今年投放363億美元減少，外界解讀為公司看淡全球科技產品需求。

台積電管理層料，今年上半年銷售會受累於高基數影響，下半年可望復甦，全年營收可望有小幅增長。

收入增長放慢之際，台積電也預計，今年毛利率面臨壓力， 毛利率料為53.5%至55.5%，市場預估55.1%； 營業利益率41.5%至43.5%，市場預估43.6%。

另外，台積電準備在2025年量產2納米芯片，又考慮在歐洲建立一家汽車芯片工廠，及 在日本建立第二個晶圓廠。

單季去年第4季，台積電毛利率達62.2%，創歷史新高，超市場預期的60.1%，上季為60.4%。 以製程技術劃分收入貢獻，5納米 製程出貨佔銷售額 32% 、 7納米貢獻22% 。 總體而言，先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的 54%。

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編輯：姚卓然