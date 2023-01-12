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【TSM】台積電上季多賺78%勝預期兼再創新高　今年首季銷售料最多為175億美元

股市 14:47 2023/01/12

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【TSM】台積電上季多賺78%勝預期兼再創新高

受惠於5納米等先進製程芯片營收佔比擴大，台積電去年第四季維持高增長，淨利潤2959億元台幣再創新高，按年增長78%，按季增長5.4%，超市場預期2878億元台幣；但營收為6255億台幣，遜市場預期6360.2億元台幣，按年增加約42.8%，按季增長加了2%，兩年來首次不及預期 。

台積電第四季毛利率達62.2%，創歷史新高，超市場預期的60.1%，上季為60.4%。公司其5納米製程出貨佔第四季晶圓銷售金額的32%7納米製程出貨佔台積電第四季晶圓銷售金額的22% 總體而言，先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。

公司年研發支出1,633億元台幣，按年增長31%，市場預估1,577.5億元台幣，資本支出總計362.9億美元，上年同期300.4億美元，市場預估356.6億美元。

料今年毛利率承壓

展望今年，台積電預計今年第一季度銷售額167億美元至175億美元，而預料上半年銷售額將出現中至高個位數下降，下半年以美元計銷售額按年增長，2023年以美元計算將略有增長。

公司預計今年毛利率面臨壓力，毛利率料為53.5%至55.5%，市場預估55.1%，營業利益率41.5%至43.5%，市場預估43.6%。研發費用將增加20%，資本支出320億美元至360億美元，符合市場預估的348.6億美元。

另外，台積電準備在2025年量產2納米芯片，又考慮在歐洲建立一家汽車芯片工廠，及在日本建立第二個晶圓廠。

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編輯：姚卓然

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