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【大行看法】花旗：儲局2月加息港最優惠利率（P）不會跟足　料P全年加0.75至1厘　港滙大部份時間處7.8

股市 14:33 2023/01/12

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花旗：儲局2月加息港最優惠利率（P）不會跟足　料P全年加0.75至1厘　港滙大部份時間處7.8

中港年初迅速通關令市場意外，各大行上調今年香港經濟增長預測，花旗集團最近將香港全年GDP上調0.2個百分點至3%。花旗集團香港經濟師雷智顏認為，中港通關有助抵銷外圍經濟壓力，除非外圍衰退衝擊較預期大，今年才會再面對資金外流壓力，料今年港滙大部分時間處於7.8左右。

提到最優惠利率（P），花旗預期全年加75點子至100點子，推升P到6.4%至6.6%。雷智顏估計，聯儲局2月議息時港銀「加P」幅度不會跟足，基於銀行融資成本壓力，即算美國年中停止加息，P也會滯後上調，而且，香港的信心回復需時，預期貸款活動在下半年才有明顯恢復，「如果香港景氣越旺，P才有能力加得高一點」。

通關初期料港先吸高端內地客

內地客對拉動香港經濟重要，雷智顏認為，內地客在通關初期傾向較短途的外遊，預期首季香港會先吸引高端消費者來港，或到5月黃金周時大眾旅遊會回來，對香港的消費反彈有信心，也為香港提供中長期的持續復甦。

由於中港在通關上仍時整頓，中國貿易活動上半年有憂慮，服務業也難以短期反彈，預期中港經濟動力在第二季更強。花旗預期，中國及香港首季經濟增長2.2%及1.4%，次季分別升7.5%及1.8%，全年升5.3%及3%。

港樓首季或再跌5%

香港樓價仍有壓力，在美國工資及服務通脹壓力下，花旗估計美國會在2月加息50點子、3月及5月各加息25點子，推升聯邦基金利率至5.25%至5.5%，這將令香港息口回升。不過，雷智顏相信香港樓市氣氛持續改善，首季樓市或再跌5%，次季起或迎來「U型」反彈，令全年打平。

另外，對於2月發表的《財政預算案》，雷智顏不預期政府會再「派錢」，因為上一輪消費券對拉動零售銷售的成效有限，反而，她認為政策應該補貼中小企及電費。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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記者：袁諾曦

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