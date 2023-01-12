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微軟容許無上限放假 美國逾12萬員工受惠

環球社會熱點 14:09 2023/01/12

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微軟（Microsoft）目前已為員工提供每年近四周有薪假期，不過微軟最新宣布調整員工福利，允許員工無上限放假，有超過12萬美國員工受惠。

加拿大開放國際體驗計劃 歡迎青年工作假期 【下一頁】

微軟美國總部目前為全職員工提供每年15日有薪年假、10日有薪病假、10日有薪美國公眾假期及兩日私人假期。

公司發言人周三（11日）發聲明，宣布公司由下周一（16日）起推行更靈活的休假政策，會過渡至自主放假，容許全職員工無上限放假。美國約有12.2萬員工可受惠。

至於措施生效前仍有休假餘額未用完的員工，將會按餘額獲得一筆薪金作彌補。

微軟目前也實施混合工作場所模式，容許員工可更靈活地選擇在家工作。但該公司預計，大多數員工最少有一半時間留在辦公室工作。

法國擬退休年齡升至64歲 工會將罷工抗議 【下一頁】

除了微軟外，不少大型企業也推出類似措施挽留員工，包括Netflix、通用電氣和微軟旗下的 LinkedIn。

軟件巨頭Autodesk也推出類似的酌情休假政策，容許員工自由決定休假時間，不過仍需獲得部門主管批准才可放假。主管會考慮部門需求、員工工作表現及能力再作審批。

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責任編輯：鄭錦玲

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