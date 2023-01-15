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【環保科技】澳企研波浪發電平台　兼作防波堤護建築

14:00 2023/01/15

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UniWave是一座可漂浮的海上人工平台，可被移動至任何沿海地區，並連接到當地的能源網絡。（Wave Swell Energy）

太陽的輻射能量會以風作媒介，被海水吸收並儲存在海洋裏，波浪能發電（Wave Power Generation）就是獲取當中能源的方法。有澳洲企業利用當地四面環海的地理優勢，發明了一款波浪發電平台，能從海浪中吸取能量作電網之用；亦可化作防波堤，保護海岸建築免受海水侵蝕。

太陽能（Solar Energy）是地球的能源之母，當陽光照射地表後，會使陸地和海洋受熱不均勻，造成高壓區和低壓區的差異，而空氣由高壓區往低壓區流動，漸形成風。當風吹過海洋表面時會產生波浪，使海水進行上下往復的運動，風能（Wind Energy）遂轉化成波浪能（Wave Power）。

人工風洞 高效率發電效果

波浪能含有豐富的動能（Kinetic Energy）和勢能（Potential Energy），並具有能量密度高、分布面廣、無環境污染，以及不佔用陸地空間等優勢。根據國際能源總署（IEA）的評估，波浪能的每年發電量，理論上可達到8,000至8萬兆瓦小時（TeraWatt-Hour，TWh）。

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加上地球表面逾70%面積是海洋，所以波浪能也是一種易於直接利用、取之不盡的可再生清潔能源，尤其在能源消耗量較大的冬天，不少人都需要使用暖氣裝置，電力往往會供不應求，波浪能的重要性更為明顯。

隨着清潔能源在減碳領域的角色愈趨重要，澳洲能源企業Wave Swell Energy也利用當地四面環海的地理優勢，發明了一款新型波浪發電平台UniWave，透過「人工風洞」設計，創造高效率的波浪能發電效果。

UniWave是一座可漂浮的海上人工平台，可被移動至任何沿海地區，並連接到當地的能源網絡。它的面積約400平方米，高18米，但僅有8米會露出海面。Wave Swell Energy行政總裁Paul Geason指：「UniWave主要是利用人工氣孔造成氣壓變化，塑造風洞環境，來驅動內部的單向渦輪機運轉。」

UniWave的創新之處在於採用單向渦輪機，而不是雙向渦輪機。Paul Geason表示，他們曾想過採用雙向渦輪機，讓海浪直接推動發電；但雙向渦輪機製作複雜、成本甚高，而且發電過程需渦輪機長期浸於海水中，而海水的鹽份會侵蝕金屬，這反而會降低渦輪機的使用壽命。

風洞環境 驅動渦輪機運轉

Paul Geason於是想到採用單向渦輪機更實用，它不但毋須接觸海水，成本也更低。他解釋，當海浪湧前時，海水會進入UniWave下方的混凝土中空艙，艙內的水面就會升起，令氣壓增加，使空氣從上方的洩氣閥噴出。

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而當海浪退卻，海水湧出艙外時，洩氣閥就會關閉造成艙內氣壓下降，形成真空，此時就會因為負壓將空氣抽回艙內。當波浪運動持續進行，這股力量就可驅動單向渦輪機產生電力。

他表示，UniWave已在國王島（King Island）完成一年實地測試。研究指UniWave成功為當地的電網提供可靠的清潔能源，而且最高發電功率高達1兆瓦。同時，UniWave也成為國王島防波堤的一部分，保護當地的海岸建築免受海水侵蝕，可謂一物二用。

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記者：陳卓賢

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