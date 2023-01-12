【私隱安全】逾4億用戶數據被出售　Twitter澄清非由系統漏洞洩漏

Twitter去年自揭由於Twitter系統漏洞，有Twitter用戶數據外洩，和已修復相關漏洞。加上，有人在網上聲稱，要在黑市上出售Twitter用戶數據。Twitter經調查後澄清，相關數據非從系統漏洞外洩。

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Twitter去年8月公布，由於系統在2021年6月的更新中存有漏洞，令540萬個用戶數據外洩，包括用戶的電郵地址和電話號碼。加上，Twitter在去年7月、11月、12月和今年1月，從新聞報道中得悉，有自稱黑客的網民指，從Twitter漏洞中獲得4億個用戶數據，打算於黑市中出售，引起Twitter調查。

經過全面調查後，Twitter昨（11日）公布更多關於Twitter用戶數據被在線出售的資訊。Twitter指，去年11月新聞中提及的540萬個用戶數據，與早前8月披露的帳戶相同，屬第一次涉嫌數據外洩的違規事件。

在第二次涉嫌違規事件中，無法證明4億個用戶數據是「與先前報告的事件作關聯，也無法與任何新事件作關聯」。另有2億個數據集「無法與先前報告的事件，或與Twitter系統漏洞外洩數據作關聯。」因此，Twiiter澄清，沒有證據表明網上出售的數據是利用Twitter系統的漏洞所得。

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責任編輯：殷凱怡

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