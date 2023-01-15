【2023預測】占星師拆解　今年4大星象事業運

▲ Jupiter表示，白羊座在去年下半年時，或遇過轉工困難的情況，但來到今年1至5月，獲得新工作的機會將增加。（受訪者提供）

星座預測在香港流行已久，有星座迷甚至每日查看運程。本報專訪了AOA國際占星研究院創辦人、占星師Jupiter，為12星座預測今年的事業運及分享職場貼士。

火象星座 職場充分表現

火象星座（白羊、獅子、射手座）普遍給人熱情和活力充沛的感覺，Jupiter表示，這些星座今年都可在職場上充分表現自己。

白羊座在去年下半年時，或遇過轉工困難的情況，但來到今年1至5月，獲得新工作的機會將增加，且會是更有利的發展，應好好把握；下半年財運較佳，不妨爭取加薪。

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獅子座要在上半年做好準備，例如讀書進修、考取專業試資格等，因為下半年事業運會更佳，容易獲得上司賞識的升職機會，打算轉工者亦會獲取頭銜更高的職務。

射手座在上半年會獲得較多表現自我的機會，如是從事廣告創作、傳媒等發揮個人特色的行業，將容易有出眾表現。但下半年就轉趨忙碌，工作量會增多，有幸同事和下屬都會出手幫助，忙中有樂。

水象星座 事業運財運好

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚座）性格雖然較內斂，但Jupiter笑言，他們的事業運和財運是今年四象星座中最好，容易獲得最多機會。

巨蟹座在上半年易獲上司賞識而大展拳腳，升職機會大增，做生意的朋友同樣會獲得擴張業務的機會；下半年則會集中擴充人脈。

天蠍座上半年工作量較多，但也是發揮和表現自己的機會，亦會獲得同事和下屬的幫助。下半年則容易透過別人找到新機遇，例如新職位、新生意等，建議這段時間要多建立人際關係網，為客源打好基根。

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雙魚座上半年的財運甚佳，容易有加薪機會，尤其是斜槓族（Slash）或從事佣金制的工作，更是多勞多得。但3月後，生活及工作壓力也會增加，要注意身體。

風象星座 打好人際關係

風象星座（雙子、天秤、水瓶座）做事很有想法，而且交遊廣闊，Jupiter認為他們在今年會明顯體驗到「識人好過識字」的道理，應集中處理好人際關係。

雙子座上半年會獲得較多擴張人脈的機會，尤其是從事團隊合作，更應多參與社交活動，認識更多人之餘，也要與同事打好關係。但下半年情況逆轉，社交活動大減，甚至會有避世傾向。

天秤座的工作會在上半年遇上挑戰和困難，但勝在有貴人出手幫忙處理。下半年則會出現工作危機，例如公司資源調配，需要轉換崗位等，考驗應變能力。

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水瓶座的財務壓力會在上半年增加，這對做生意和佣金制工作的朋友尤為明顯，建議及早作好準備，積穀防饑。但同時亦有利聯絡、溝通事務的工作。

土象星座 下半年有好轉

土象星座（金牛、處女、摩羯座）個性比較務實、謹慎和細心。今年上半年發展機會較少，Jupiter建議他們應保持低調，下半年情況則會有所好轉。

金牛座上半年限制較多，上司或對你的努力視而不見，因此要保持默默耕耘，工作為先。下半年事業運明顯好轉，將會有更多表現機會，甚至出現轉工良機。

處女座在1至3月容易工作緊張，被上司挑剔批評，壓力重重，幸好天生細心，最終都能化解。下半年更有進修機會，不妨報讀短期課程提升實力，亦可選擇外遊或從事外地有關工作。

摩羯座除了3至6月會比較輕鬆外，其他日子都會很忙碌，而且公司很可能會出現重大變化，令你遇上工作危機，迫使轉工或轉行。下半年則會有較多表現自己的機會，尤其將從事創意工作的人最有利。

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記者：陳卓賢