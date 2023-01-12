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【電動車】小鵬汽車何小鵬據報將退任CEO　長汽王鳳英傳跳槽加入　公司回應：何小鵬最高負責人不變（第二版）

股市 15:22 2023/01/12

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【電動車】小鵬汽車何小鵬據報將退任CEO　長汽王鳳英傳跳槽加入

內地傳媒報道，小鵬汽車 （09868） 創辦人何小鵬擬退任公司CEO，並由長城汽車 （02333） 原總裁王鳳英接任。不過，小鵬汽車回應表示，公司將繼續在何小鵬的領導下向前發展，何小鵬依然會是公司最高負責人。目前小鵬汽車未有發布相關人事變動通告。

小鵬汽車今日股價反覆走弱，早市一度倒升2.5%，惟午後再跌逾2%，暫報38.9元，成交4.5億元。

年約52歲的王鳳英在長城汽車工作逾30年，最初負責市場營銷管理，2001年即出任長汽執行董事。不過，去年1月，時任長汽副董事長的王鳳英辭任總裁和執行董事，保留集團總經理職務。同年7月，王鳳英請辭總經理，當時長汽稱她會繼續留任從事戰略管理相關工作。

小鵬汽車回應全文：

自去年下半年啟動全面組織調整，目前已初見成效。新年伊始，公司將堅定不移繼續推進組織變革，提升效能，以適應未來更激烈的市場競爭和挑戰。公司對行業內優秀人才加入小鵬始終持開放和歡迎態度。如有進一步信息，會及時與大家分享。公司將繼續在何小鵬的領導下向前發展，何小鵬依然會是這家公司的最高負責人，熱血造車，不會改變。

（第二版加入小鵬汽車回應）

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編輯：麥德銘

電動車 港股 小鵬汽車－W（09868）
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