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【電動車】小鵬汽車何小鵬據報將退任CEO　長汽王鳳英傳跳槽加入

股市 13:28 2023/01/12

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【電動車】小鵬汽車何小鵬據報將退任CEO　長汽王鳳英傳跳槽加入

內地傳媒報道，小鵬汽車 （09868） 創辦人何小鵬擬退任公司CEO，並由長城汽車 （02333） 原總裁王鳳英接任。小鵬汽車未直接否認報道，僅指公司去年下半年啟動組織調整，目前初見成效，相關工作仍在進行中，歡迎優秀人才加入，未來會公布進一步訊息。

小鵬汽車今日股價反覆走弱，早市一度倒升2.5%，惟午後再跌逾2%，暫報38.9元，成交4.5億元。

年約52歲的王鳳英在長城汽車工作逾30年，最初負責市場營銷管理，2001年即出任長汽執行董事。

不過，去年1月，時任長汽副董事長的王鳳英辭任總裁和執行董事，保留集團總經理職務。同年7月，王鳳英請辭總經理，當時長汽稱她會繼續留任從事戰略管理相關工作。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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編輯：麥德銘

電動車 港股 小鵬汽車－W（09868）
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