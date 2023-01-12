多倫多露宿者遭8少女街頭殺害 加警確認為香港移民

加拿大多倫多上月發生一宗街頭殺人案，一名男子被8名少女刺傷及毆打致死。加拿大警方確認死者身份，是現年59歲由香港移民當地的男子Ken Lee。警方指涉事少女全數未成年，形容案件令人震驚。據悉，8名少女事發時企圖從Ken Lee朋友處偷酒，Ken Lee出手阻止卻遭襲擊致死。

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多倫多警方確認死者身份為現年59歲的港人移民Ken Lee，透露Ken Lee近月才搬入多倫多收容所。

案發於去年12月18日。有8名少女於多倫多火車總站附近，距離露宿者收容所不遠的位置，試圖從Ken Lee一名朋友處偷酒。

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加媒《多倫多星報》（Toronto Sun）引述警方消息人士指，這群少女像一群野獸般襲擊Ken Lee。案發後途人報警求助，Ken Lee送院後證實不治。

加拿大探長Terry Browne上月曾指，8名少女都有犯案，形容這班少女的行為令人震驚且不安。即使他從事警務工作接近35年，亦前所未見。

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據悉，涉案少女其中3人為13歲，3人為14歲，另外2人為16歲，她們全部被控二級謀殺罪。這班少女亦捲入同日另一宗案件，其中一人已獲准保釋返校，其餘則等候提堂。

服務露宿者的街頭牧師Doug Johnson Hatlem受訪表示，Ken Lee為人正義遇事會挺身而出。自稱為Ken Lee妹妹的Helen Shum在眾籌網站GoFundMe發起眾籌，希望籌得5萬加元（約29.1萬港元），用於舉辦葬禮及支付其後的法律費用，承諾日後將公布更多葬禮細節。

Helen Shum形容Ken Lee是一個善良的人，會幫助任何有需要的人。他於去年秋天人生遭遇不測，決定離家獨自解決。家人一直在等待他回家，但同時亦尊重他的意願。

據悉，Ken Lee本來於本月初迎來60歲生日，驟然離世令其母親心碎。

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責任編輯：李俊儀